  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:16:04 -
Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, inşattan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Ortahisar ilçesindeki bir inşatta yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y. ve S.D.A'nın adreslerinde arama yaptı.

S.Y'ye ait evde yapılan aramada, inşattan çalınan 2 su bataryası ile bağlantı hortumları ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları malzemeleri 4 bin 500 lira karşılığında hurdacıya sattıklarını itiraf etmesi üzerine çalınan malzemelerden 44 batarya başlığına ait boru, 25 banyo batarya başlığı, 22 lavabo batarya başlığı ve borusu, 55 kalorifer musluk başlığı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan 2 hurdacı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay