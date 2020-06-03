Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine 119 milyon 112 bin lira yardım yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine 119 milyon 112 bin 949 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Kovid-19 salgını sürecinde Trabzon'daki ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa yardım ulaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, 54 bin 944 kişiye biner lira nakit desteği verildiği vurgulanan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da 79 bin 847 kişiye 64 milyon 168 bin 949 lira olmak üzere toplam 119 milyon 112 bin 949 lira ayni ve nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

- Vatandaşların 50 bin 689 talebi karşılandı

Trabzon Valiliği koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da 1053 personel ile vatandaşlara hizmet ulaştırıldığı belirtildi.

Personelin, salgın sürecinde vatandaşlardan gelen 50 bin 689 talebin tamamını karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, 13 bin 164 kişiye ikametinde maaşının ödendiği, 26 bin 528 haneye gıda, 17 bin 347 haneye de nakit yardım ulaştırıldığının altı çizildi.