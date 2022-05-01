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Spor Trabzon'da göz yaşartan fotoğraf!
Spor

Trabzon'da göz yaşartan fotoğraf!

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililer için kritik önem taşıyan karşılaşmada bir taraftarın kaybettiği yakınını fotoğraflaması görenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 08:32:00 -
Trabzon'da göz yaşartan fotoğraf!

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında dikkat çekici bir an yaşandı.

Bordo mavili bir taraftar, şampiyonluk maçı olarak nitelendirilen mücadelede cebinden bir yakınının fotoğrafını çıkarttı. Telefonuyla bu anı fotoğraflayan taraftarın görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Trabzonsporlu birçok taraftarın kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla maça geldiği belirtildi.

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