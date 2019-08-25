Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı

Dağ ve yayla turizminde öne çıkan Trabzon’da ilk 7 ayda geceleyen kişi sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 28 arttı. Bu dönemde 772 bin 366 yerli, 1 milyon 405 bin 145 yabancı olmak üzere 2 milyon 177 bin 511 ziyaretçinin gecelediği şehir, turizmden 167 milyon 821 bin 40 dolar gelir elde etti. Trabzon’a ocak-haziran aylarında Suudi Arabistan’dan 329, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 137, Almanya’dan 130, Bahreyn’den 107, Kuveyt’ten 72, Ürdün’den 40, Umman’dan 34, Lübnan’dan 3, Rusya’dan 1, Avusturya’dan 1 ve Kazakistan’dan 1 uçak geldi.