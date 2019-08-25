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Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı

2019'un ilk 7 ayında Trabzon’da geceleyen kişi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış gösterdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:22
Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı

Dağ ve yayla turizminde öne çıkan Trabzon’da ilk 7 ayda geceleyen kişi sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 28 arttı. Bu dönemde 772 bin 366 yerli, 1 milyon 405 bin 145 yabancı olmak üzere 2 milyon 177 bin 511 ziyaretçinin gecelediği şehir, turizmden 167 milyon 821 bin 40 dolar gelir elde etti. Trabzon’a ocak-haziran aylarında Suudi Arabistan’dan 329, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 137, Almanya’dan 130, Bahreyn’den 107, Kuveyt’ten 72, Ürdün’den 40, Umman’dan 34, Lübnan’dan 3, Rusya’dan 1, Avusturya’dan 1 ve Kazakistan’dan 1 uçak geldi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:22
  1. Trabzon
  2. Dağ ve yayla turizmi
  3. geceleyen kişi sayısı
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Almanya
  6. Bahreyn
  7. Kuveyt
  8. Ürdün
  9. Umman
  10. Lübnan
  11. Rusya
  12. Avusturya
  13. Kazakistan
  14. Suudi Arabistan

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