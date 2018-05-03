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Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün hücre evinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:19
Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi"  olarak bilinen hücre evlerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube  Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  çalışma yapıldı.

Ekiplerce, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı  bir site içindeki eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu  "milli eğitim imamı" İ.D. ile meslekten ihraç edilen eski öğretmenler L.E. ve  H.B. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada ele geçirilen 52 bin 100 lira, 12 bin 620  avro, bin 160 dolar ile çok sayıda telefon ve bilgisayara da el konuldu.

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında hakkında arama  kararı bulunan emekli öğretmen İ.D'nin üzerinde, A.Ö. adına düzenlenmiş sahte  kimlik çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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