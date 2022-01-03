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Aktüel Trabzon'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Trabzon'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki eve çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:57:00 -
Trabzon'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, Yavuzlar mevkisinde yol kenarındaki evin giriş katına çarptı.

Çevredeki kişilerin jandarmaya bildirdiği trafik kazasında, sürücü ile araçtaki Yakup Yılmaz (65) hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan İshak, Maksude ile Kader Yılmaz ise Vakfıkebir ve Akçaabat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

 

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