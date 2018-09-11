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Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17 yaralı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9'u çocuk, 17 kişi yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 13:44
Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17 yaralı

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Dernekpazarı ilçesi Gülen Mahallesinde meydana geldi. Çaykara'dan Of yönüne giden Süleyman Taşkın'ın kullandığı 61 FL 231 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Furkan Başol'un kullandığı 34 ZLA 72 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 9'u çocuk, 17 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan Furkan Başol çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla, Çaykara, Of ve Trabzon'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:44
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