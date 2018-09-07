Trabzon'da emekli imamın feci ölümü! Elektrik akımına kapılınca...

Çaykara ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; elektrik arızasını gidermek için yörede bulunan demir elektrik direğine çıkan emekli imam Aydın Murutoğlu, akıma kapıldı. Akıma kapıldığı direkte hayatını kaybeden Muratoğlu, direkte asılı vaziyette kaldı.

Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu direkten indirilen Murutoğlu'nun cesedi, otopsisi için Çaykara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.