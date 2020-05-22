Trabzon'da dolmuş ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dolmuş ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Erol idaresindeki 61 D 1338 plakalı dolmuş ile İlhan Cihan'a ait 61 K 5245 plakalı kamyon, Trabzon-Maçka kara yolunun Hacımehmet mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle dolmuş yan yatarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yan yatan dolmuşta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer iki kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybederken, diğer 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.H'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.











