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Aktüel Trabzon'da bulunmuştu! Yozgat'ta vurdular
Aktüel

Trabzon'da bulunmuştu! Yozgat'ta vurdular

Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:56:00 -
Trabzon'da bulunmuştu! Yozgat'ta vurdular

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu’da nesli tükendiği bilinen, en son 1912'de Kars'ta, 2013'te de Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim'de Akçaabat'ta bitkin halde bulundu.

Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazı ile doğaya salındığı belirlenen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

Uydu ve radyo frekansları ile takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü buldu.

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