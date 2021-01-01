Trabzon'da bir sitenin sakinleri yeni yılı meşale yakıp İstiklal Marşı okuyarak karşıladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da bir sitenin sakinleri yeni yılı, evlerinin balkonlarında meşale yakıp, İstiklal Marşı'nı okuyarak karşıladı.

Ortahisar ilçesinin Boztepe Mahallesindeki 8 blokta 196 dairenin yer aldığı sitenin sakinleri, 2021 yılını özel bir organizasyonla karşılamak istedi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşlar, saat 23.55'te evlerinin balkon ve pencerelerinde yerlerini aldı. Meşale yakan vatandaşlar, hep birlikte 10'dan geriye doğru sayıp İstiklal Marşı'nı okuyarak 2021'i karşıladı.

Alkış tutarak İzmir Marşı'nı da okuyan vatandaşlar, yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

Organizasyonu düzenleyen apartman sakinlerinden müzisyen Gökhan Tutum, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020'nin sıkıntılı ve hüzünlü bir yıl olduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyonla yeni yıla girerek, bir nebze olsun yaşadıklarımızı unutmaya çalıştık. Aslında hep birlikte sitenin bahçesinde buluşup, müzik eşliğinde böyle bir organizasyon yapacaktık ama izin alamadık." dedi.

"Noel Baba" kıyafeti giyen Murat Küçüker de 2021'den tek beklentilerinin, maskesiz ve mesafesiz güzel günler olduğunu söyledi.

Deniz Nuhoğlu Çakır ise 2020'nin Kovid-19 nedeniyle buruk geçtiğini, yeni yıldan ilk beklentilerinin sağlıklı günler olduğunu dile getirdi.