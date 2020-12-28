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Aktüel Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Aktüel

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:51:03 -
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri ve karaciğeri, 3 ilde nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören hastanın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Donörden alınan iki böbrek ve karaciğerin Sivas, Erzurum ve Samsun'da organ nakli bekleyen hastalara umut olduğu kaydedilen açıklamada, "Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı UMKE ekiplerimizce Samsun Ondokuz Mayıs Hastanesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Aziziye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerine organların nakli sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.


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