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Spor

Trabzon'da 19 Mayıs için 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:59:00 -
Trabzon'da 19 Mayıs için 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası başlangıcı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'na çelenk sunulması ile başladığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri altında çok sayıda etkilik düzenleneceğini belirten Öztürk, bu kapsamdaki etkinliklerden birinin de satranç, basketbol, cimnastik, karate, tekvando branşlarını kapsayan online spor yarışması olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın, sosyal medyadan yapılacak etkinliklerle yoğun şekilde kutlanacağını vurgulayan Öztürk, 19 Mayıs ile ilgili duygularını en iyi yansıtan 20 gence de hediyeler verileceğini belirtti.


- "Balkonlardan İstiklal Marşı yükselecek"


Öztürk, Kovid-19 tedbirleri altında da olsa gençleri hafta boyu dolu dolu etkinliklerin beklediğini işaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da balkonlardan İstiklal Marşı'nın yükseleceğini vurguladı.

Bu kapsamda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde 5 bin Türk bayrağı dağıttıklarını aktaran Öztürk, 19 Mayıs akşamı aralarında dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonlarının da yer alacağı 70 sporcunun, Söğütlü Atletizm Stadı'nda Türk bayrağı ışıklandırması ile İstiklal Marşı'nı okuyacağını ifade etti.

Öztürk, il genelindeki bayrak dağıtımını artıracaklarını da sözlerine ekledi.

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