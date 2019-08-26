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Trabzon’a iki büyük müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını ifade etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
Trabzon’a iki büyük müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını ifade etti. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla resmen ilan edildiğini de belirten Bakan Varank, Arsin’de 278 hektarlık alanda kurulacak olan Yatırım Adası’nın tamamının faaliyete geçmesiyle doğrudan 7, dolaylı olarak da 25 bin kişiye iş imkanı doğacağını açıkladı.


Bakan Varank, Trabzon’a iki önemli müjde ile geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki her bir projenin takipçisi olduğunu belirten Bakan Varank, "Müjdelerimizden ilki, bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla ayrıcalıklı teşvik ve destekler sağladığımız Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili. Yatırım ortamını canlandırmak, üretimi ve istihdamı artırmak için Trabzon’u Cazibe Merkezleri Programı kapsamına aldık. Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme hedefimizde Trabzon’u bir marka haline getireceğiz. Bu doğrultuda şu an 4 projemize destek sağlıyoruz. Öncelikle Arsin’deki OSB’mizin enerji altyapısını güçlendiriyoruz. Diğer yandan Karadeniz Teknik Üniversitesine İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) kuruyoruz. Yine program kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyemizde Kuyumculuk ve Tasarım Merkezi kuruyoruz. Son olarak da Akçaabat ve Beşikdüzü OSB’lerimizde arıtma tesisleri kuruyor, Vakfıkebir OSB’mizdeki içme ve kullanma suyu problemini de kökten çözüyoruz. İstiyoruz ki Trabzonlu sanayicilerimizin önünde en ufak bir engel kalmasın, tüm enerjilerini üretmeye, büyümeye harcasın" dedi.



Trabzon Yatırım Adası Projesi


Bakan Varank, "İkinci müjdemiz, proje fikrinin ortaya atıldığı günden bu yana Trabzonluların heyecanla hayata geçirilmesini beklediği bir proje, Trabzon Yatırım Adası Projesi. Son Trabzon ziyaretimizde bu konudaki tüm adımları hızla atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün Trabzon’a bu müjdeyle geldik. Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi resmen ilan edildi. Arsin’de 278 hektarlık alanda deniz dolgusu üzerine kuracağımız Yatırım Adası’nın tamamı faaliyete geçtiğinde doğrudan 7, dolaylı olarak da 25 bin kişiye iş imkanı doğacak. Trabzon’a çağ atlatacak bu projenin en büyük destekçisi olan başta Ticaret Sanayi Odamız olmak üzere Arsin Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize, milletvekillerimize ve bakan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Yatırımların takipçisi olacaklarını belirten Bakan Varank, "Bundan sonra yatırım adasının altyapı ve üst yapı inşaatlarından yatırımların bu alana yönlendirilmesine kadar yine tüm süreçlerin yakın takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Trabzon için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Trabzon büyüyecek ki Karadeniz büyüsün, Türkiye büyüsün" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
  1. doğa

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