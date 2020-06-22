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Ekonomi

Trabzon TOKİ sonuçları | TOKİ Trabzon Sürmene isim listesi

Sürmene TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları illere göre belirlenen bir takvimle çekilmeye devam ediyor. Trabzon Sürmene projesi için başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını, kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. Başvuru yapanlar birlerce kişi "Sürmene TOKİ sonuçları" , "Sürmene TOKİ 2020 sonuçları" , "Trabzon TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ kura ismi çıkmayanlar paraları kaç gün sonra alır?" konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:16:00 -
Trabzon TOKİ sonuçları | TOKİ Trabzon Sürmene isim listesi

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesini başlattı. Proje başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. 81 il için geçerli 100 bin konut için bir milyondan fazla başvuru yapıldı. Ocak ayından bu yana TOKİ Trabzon projesine başvuru yapanlar “TOKİ Trabzon sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Trabzon TOKİ sonuçları | TOKİ Trabzon Sürmene isim listesi

Trabzon TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların ne zaman saat kaçta çekileceğini merak ediliyor. Sürmene projesi kuraları 22 Haziran Pazartesi günü saat 16.00’da çekilecek. Vatandaşlar kura çekimlerini internetten canlı olarak takip edebilecek.

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