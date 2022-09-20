Trabzon TOKİ binaları nerede yapılacak? Trabzon'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etap başvuruları alınıyor. Proje kapsamında 81 ilde ev ve işyerleri inşa edilecek. Vatandaşlar Trabzon'un hangi ilçelerinde toplu konut inşası yapılacağını araştırmaya başladı. TOKİ Trabzon nerede yapılacak?
Tarihin en büyük toplu konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. Başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. Vatandaşlar başvuru işlemlerini Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, TOKİ Trabzon konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?
Trabzon TOKİ binaları nerede yapılacak? Trabzon'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?