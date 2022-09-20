  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon TOKİ binaları nerede yapılacak? Trabzon'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?
Aktüel

Trabzon TOKİ binaları nerede yapılacak? Trabzon'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etap başvuruları alınıyor. Proje kapsamında 81 ilde ev ve işyerleri inşa edilecek. Vatandaşlar Trabzon'un hangi ilçelerinde toplu konut inşası yapılacağını araştırmaya başladı. TOKİ Trabzon nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 23:57:00 -
Trabzon TOKİ binaları nerede yapılacak? Trabzon'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

Tarihin en büyük toplu konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. Başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. Vatandaşlar başvuru işlemlerini Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, TOKİ Trabzon konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

Trabzon TOKİ binaları nerede yapılacak? Trabzon'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

 

TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvurusu gerekli belgeler nelerdir?
TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvurusu gerekli belgeler nelerdir?

Aktüel

TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ başvurusu gerekli belgeler nelerdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23