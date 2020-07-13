  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon merkezli 3 ilde "patates hat" operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:51:28 -
Trabzon merkezli 3 ilde "patates hat" operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" üzerinden kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Trabzon, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, aktif görevde öğretmen, ev hanımı ve öğrencinin bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı