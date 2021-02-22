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Yaşam Trabzon kaç korona varakası var? Trabzon korona son durum
Yaşam

Trabzon kaç korona varakası var? Trabzon korona son durum

Karadeniz korona vaka sayısı | Son dönemde Karadeniz Bölgesi’nde koronavirüs vakalarında artış gözlendi. Trabzon’da yaşayanlar güncel vaka durumunu araştırmaya başladı. Trabzon’da kaç vaka var? Trabzon koronavirüs tablosu

Yeniakit Publisher
2021-02-22 19:08:00 -
Trabzon kaç korona varakası var? Trabzon korona son durum

Güncek korona vaka  sayısı | Koronavirüs yasakları illerdeki vaka sayılarına göre kademeli olarak azaltılacak. Hal böyle olunca sık sık vatandaşlar illerdeki vaka sayılarını araştırıyor. Özellikle son dönemde Karadeniz’de vaka sayılarında ciddi bir artış gözlendi. Peki, Trabzon’da kaç korona vakası var?

Trabzon kaç korona varakası var? Trabzon korona son durum

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından ildeki karantinalar hakkında açıklamada bulundu. Vali Ustaoğlu, “Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım” dedi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Yaşar Kibar Güven, bölgedeki vaka artışını şehirlerarasındaki hareketlilik ve köy bağlantıları olarak değerlendirdi.

Güven, “Karadeniz bölgesinde hepimizin köy bağlantısı ve şehirlerarası ilişkimiz var. Bunu kesmeliyiz. Gerekirse şehirlerarası bağlantıların önü kesilmeli. Aynı tedbirler alınırsa yine aynı şey olacak, bir sonraki hafta da yine aynı olacak. Vaka sayısı yüksek ve diğer illere göre oran yukarıda olan bu 4 ilin arasındaki ilişkiler sınırlandırılmalı, daha kati tedbirler alınması lazım. Gerekirse ‘bölgesel karantina’ da düşünülebilir" diye konuştu.

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