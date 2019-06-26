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Trabzon Büyükşehir Belediyespor’un disk atma sporcusundan büyük başarı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor U20 disk atma sporcusu Osman Kul, bu yıl yapılan üç Türkiye şampiyonasında da birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:43
Trabzon Büyükşehir Belediyespor’un disk atma sporcusundan büyük başarı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor U20 disk atma sporcusu Osman Kul, bu yıl yapılan üç Türkiye şampiyonasında da birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.


24-25 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde U20 disk atmada 56.53’lük derecesiyle en iyi derecesini yaparak Türkiye şampiyonu olan başarılı sporcu Kul, 2-3 Temmuz’da Romanya’da yapılacak Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası ve 18-21 Temmuz’da İsveç’te yapılacak Avrupa Gençler Atletizm şampiyonalarında disk atmada ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek.


Trabzon’u ve ülkemizi Temmuz ayında yapılacak uluslararası şampiyonalarda temsil edecek olmasından ötürü büyük bir sevinç ve heyecan duyduğunu kaydeden Osman Kul, “Bu şampiyonalarda başarılı olmak için çok çalışıyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde oluyorum. Bizlere her zaman destek veren hocam Zekeriya Üçüncü, koordinatörümüz Yaşar Ulusoy, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Başkanı Nihat Demir ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Trabzon Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Osman Kul, bu yıl 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin’de yapılan olan Atmalar Türkiye Şampiyonasında U20 disk atmada 54 metre olan Avrupa barajını 55.55 metrelik derecesiyle geçerek hem Türkiye şampiyonu olmuş; hem de TOHUM barajını geçmişti. Osman Kul ayrıca 20-21 Nisan tarihlerinde Bursa’da yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonasında U20’de disk atmada Türkiye birincisi olmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:43
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