Trabzon Büyükşehir Belediyesinden mahallelerde ramazan etkinlikleri

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince mahallelerde ramazan etkinlikleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Yalı, Beşirli, Yenimahalle, Fatih, Gülbaharhatun, Soğuksu, 1-2-3 No'lu Erdoğdu ve Bahçecik mahalleleri ile Huzurevi yeni yerleşkesi önünde belediyenin mehter takımı konser verdi.

Ayrıca Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterilerinin sergilendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikleri, balkonları ve pencerelerinden izlediği ve ilgi gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, bu yıl birlik ve beraberliği pekiştirecek kapsamlı ramazan etkinlikleri düzenlemek istediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu planları ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti.

Evlerindeki vatandaşlara moral vermek ve bir nebze de olsa güzel vakit geçirmelerini sağlamak için bu süreçte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimizi balkonlarından ve pencerelerinden izleyen halkımızın uygulamamızdan memnun kaldığını görmemiz bizleri ayrıca mutlu etti. Bu mübarek ayda zor günleri aşmak için dua ederek ve belirlenen kurallara uyarak herkesin bir arada olduğu güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene daha kapsamlı ramazan etkinliklerimizde buluşmayı gönülden diliyorum."