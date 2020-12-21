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Aktüel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Uzungöl'de incelemelerde bulundu
Aktüel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Uzungöl'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:27:43 -
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Uzungöl'de incelemelerde bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları projeler kapsamında Uzungöl'ü ziyaretçiler için çok daha konforlu, rahat dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürdüklerini söyledi.

Zorluoğlu, bölgenin ve ülkenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün çevresinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Göreve başladıkları günden itibaren Uzungöl'e daha fazla yatırım yapmak, turizm için daha cazip hale getirmek için gayretle çalıştıklarını belirten Zorluoğlu, "Geçtiğimiz yıl altyapı çalışmalarına önem vermiştik ve bu kapsamda bölgenin kanalizasyon ve arıtma gibi sorunlarını çözmüştük." dedi.

Zorluoğlu, bu yıl ise üst yapıya yöneldiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız projeler kapsamında Uzungöl'ü ziyaretçilerimiz için çok daha konforlu, rahat dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz. Gölün tüm çevresinin rahatlıkla dolaşabilmesine olanak sağlayacak kaldırım ve tretuvar korkuluk düzenlemelerini yaptık. Peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yılbaşından hemen sonra burada ikinci büyük proje ile birlikte gölün etrafındaki alan, çok daha geniş bir şekilde vatandaşımızın kullanımına açılacak."

Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar Uzungöl'de fiziken hiç var olmadığına dikkati çeken Zorluoğlu, "İlk kez Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene buradaki parkın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsisini aldık. Orada inşallah önümüzdeki sezondan itibaren Büyükşehir Belediyesi bir işletmeci olarak da düzenleyici, denetleyici bir kurum olarak da var olacak." diye konuştu.

Zorluoğlu, Uzungöl'de 7 gün 24 saat zabıta ekipleriyle de bulunmak istediklerine işaret ederek, burada gerek kaçak yapılaşmayla gerek esnafın düzen ve intizamı, gerekse de denetimle ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını aktardı.

İkinci etap proje kapsamında, Uzungöl'ün giriş ve çıkışındaki bölgelerde çok sayıda aracı alabilecek otopark inşa edeceklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Daha güzel bir Uzungöl, daha güzel bir Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, TRABİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül ve diğer ilgililer eşlik etti.


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