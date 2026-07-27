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Dünya Trablus’ta elektrik kesintileri protesto edildi
Dünya

Trablus’ta elektrik kesintileri protesto edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trablus’ta elektrik kesintileri protesto edildi

Libya’nın başkenti Trablus’ta yaklaşık bir aydır belirli saatlerde devam eden elektrik kesintileri nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi. Kentin farklı bölgelerinde toplanan göstericiler, uzun süreli kesintilere tepki gösterirken bazı noktalarda yollar trafiğe kapatıldı.

Trablus’un Cenzur bölgesinde bir araya gelen göstericiler, elektrik kesintilerini protesto etti.

Göstericiler, tepkilerini göstermek amacıyla sahil yolunu trafiğe kapattı.

FARKLI BÖLGELERDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Başkentte protestolar yalnızca Cenzur ile sınırlı kalmadı.

Tacura bölgesinde de vatandaşlar elektrik kesintilerine karşı gösteri düzenledi.

SİVİL İTAATSİZLİK İLANI

Zaviye ed-Dehmani ve Suk el-Cuma bölgelerinde toplanan protestocular, sivil itaatsizlik ilan ettiklerini açıkladı.

Suk el-Cuma’da dün gece de elektrik kesintileri nedeniyle protesto düzenlendiği belirtildi.

GÜNLÜK KESİNTİLER 10 SAATE ULAŞIYOR

Libya genelinde yaklaşık bir aydır farklı kentlerde günlük 4 ila 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kesintiler, sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı ülkede günlük yaşamı daha da zorlaştırıyor.

DİBEYBE ELEKTRİK ŞİRKETİNİ SORUMLU TUTMUŞTU

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada ülkedeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, şirketin denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim edilmeyeceğini söyleyerek sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

HALKIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Uzayan elektrik kesintileri, Trablus başta olmak üzere Libya’nın farklı bölgelerinde toplumsal tepkinin artmasına neden oldu.

Sıcak hava dalgası ve altyapı sorunlarıyla birleşen enerji krizi, ülkede günlük hayatın en önemli gündemlerinden biri haline geldi.

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