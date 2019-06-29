TPF’de bayrak değişimi
TPF’nin iki dönem başkanlığını yapan Mustafa Altunbilek, görevini PERDER Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti.29 Haziran 2019 Cumartesi 11:16
Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) 6’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.
TPF’nin iki dönem başkanlığını yapan Mustafa Altunbilek, oy birliği ile bayrağı Doğu Anadolu Perakende Derneği (PERDER) Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti. Yeni dönemde perakende sektöründe tüm tarafları kucaklayacak çalışmalara imza atmak istediklerini kaydeden Düzgün, “Yıl sonu hedefimiz yüzde 15 büyümek” dedi.
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