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Aktüel TPAO'dan vatandaşlara kritik uyarı: İtibar etmeyin
Aktüel

TPAO'dan vatandaşlara kritik uyarı: İtibar etmeyin

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), vatandaşları şirket hakkında yapılan gerçek dışı duyurulara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 19:16:00 -
TPAO'dan vatandaşlara kritik uyarı: İtibar etmeyin

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), vatandaşları, bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yapılan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı.

TPAO'nun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden Turkish Petroleum Corporation ve TPAO'nun yatırım yapan vatandaşlara petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki farktan pay vereceği yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edildi" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yasa dışı girişimlerde TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in görsellerinin paylaşıldığı ve arşiv görüntülerinin üzerine seslendirme yapılarak gerçeklik havası kazandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Bu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri istendi.

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