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Ekonomi TPAO Genel Müdür Yardımcısı Batı, 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda konuştu:
Ekonomi

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Batı, 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda konuştu:

"Şimdi hem Doğu hem de Batı Karadeniz havzalarımızdaki bloklarımızda genç rezervlerin olasılığına daha fazla odaklanacağız" - "Karadeniz'de gerçekleşen keşif bu yıl tüm dünyada yapılan en büyük 2'nci keşif"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:14:01 -
TPAO Genel Müdür Yardımcısı Batı, 8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda konuştu:

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı, Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda gerçekleşen doğal gaz keşfinin önemli ve büyük olduğunu belirterek, "Şimdi hem Doğu hem de Batı Karadeniz havzalarımızdaki bloklarımızda genç rezervlerin olasılığına daha fazla odaklanacağız." dedi.

Batı, Karadeniz bölgesindeki petrol ve doğal gaz arama, üretim ve altyapı konularının bu yıl online olarak ele alındığı 8'inci Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Karadeniz'de gerçekleşen keşfin bu yıl tüm dünyada yapılan en büyük 2'nci keşif olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin Karadeniz'de komşularıyla herhangi bir problemi olmadığının altını çizen Zühtü Batı, burada 1999'da Limanköy-1 kuyusunda yapılan derin deniz sondajıyla "hikayenin başladığını" ifade etti.

Batı, Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalarla oldukça geniş bir sismik araştırma veri tabanına sahip olduğunu vurguladı.

Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda gerçekleşen doğal gaz keşfinin önemli ve büyük olduğunun altını çizen Zühtü Batı, "Şimdi hem Doğu hem de Batı Karadeniz havzalarımızdaki bloklarımızda genç rezervlerin olasılığına daha fazla odaklanacağız." diye konuştu.

Batı, ayrıca Tuna-1 kuyusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu keşif Karadeniz'de yeni bir dönemin başlangıcı. Diğer kısımlarda yeni keşifler için umudumuz var. Gelecek için yeni planlarımız var. " ifadesini kullandı.

Romanya Petrol Arama ve Üretim Şirketleri Birliği Başkanı Stephen Birrell de enerji dünyasında asıl fırsatın ihracat girişimlerinde olduğunu belirterek, petrol ve doğal gazın Romanya ekonomisi için önemli olduğunu ifade etti.

Birrell, karada petrol ve gaz piyasasının olgunlaştığını ifade ederek, amaca uygun teknolojilere ve daha fazla keşfe ihtiyaç duyulduğunu da dile getirdi.

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