Tozkoparan İskender Gölge geliyor! Müthiş bölüm: Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

İlk Bölümüyle TRT 1’de…

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin orijinal yapımları arasında yer alan, dünyanın gördüğü en güçlü en büyük kemankeş olan Tozkoparan İskender ve arkadaşlarının maceralarının anlatıldığı Tozkoparan İskender Gölge dizisinin ilk bölümü 2 Temmuz pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek. Dizinin diğer bölümleri ise sadece tabii uygulaması veya www.tabii.com adresi üzerinden izlenebilecek.

Tabii orijinal yapımı olan Tozkoparan İskender Gölge dizisinde, süper güçlere sahip kemankeş İskender’in güçlerine nasıl kavuştuğu anlatılırken, dünyada iyiliğin ışığını söndürmek ve karanlığını tüm zamanlara yaymak isteyen Gölge’ye karşı Tozkoparan İskender’in arkadaşlarıyla birlikte verdiği destansı mücadele konu ediliyor.

Okçular Tekkesi’nde yetişen İskender’in yolundan giden Tozkoparanlar, geçmiş değerlerimize sahip çıkarak iyiliğin koruyucusu olmaya çalışırken, kimi zaman Ayasofya Camii’sinde, kimi zaman Küçüksu Kasrı’nda, kimi zaman ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde kötülüğü yaymak isteyen Gölge ve ajanlarının vermek istedikleri zararın önüne geçebilmek için canla başla mücadele edecekler.

Birbirinden yetenekli genç ve yetişkin oyuncular bir arada Tozkoparan İskender Gölge dizisinde

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Gençlerin ve alilelerin en sevdiği yapımlar arasında yer alan dizinin kadrosunda genç yıldızlar Çağan Efe Ak, Berat Efe Parlar, Leya Kırşan, Tuana Naz Tiryaki, Yağız Kılınç, Deniz Erayvaz, Alperen Efe Esmer, Alisa Sezen Sever’in yanı sıra Cemrehan Karakaş, Burak Alkaş, Alp İlkman ve Hayrettin gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Yapımcılığını Elif Hamamcı, yönetmenliğini Şevki Es’in üstlendiği dizinin senaryosunu Selin Arapkirli ve Özgür Ağaoğlu kaleme aldı…

Tozkoparan İskender Gölge dizisinin birinci bölümünün konusu ise şöyle:

Yüzyıllar önce yeryüzüne düşen bir meteor sayesinde dünya bir süper kahramanın doğuşuna tanıklık eder. Tozkoparan İskender, süper güçlerini kazandıktan sonra zaman yolculuğu yaparak geldiği günümüzde, onu bekleyen büyük tehdidi öğrenir. Tozkoparanlardan ve bilhassa İskender’den nefret eden Gölge, iyiliğin ışığını söndürmek ve karanlığını tüm dünyaya yaymak istemektedir. İskender’in varisi olan Mete, Tozkoparanları uyarmak için zaman yolculuğu yaparak Gölge’nin peşi sıra gelecekten günümüze gelir. Bu yüzden Pençe takımının lideri Cenk ve Mavi Ay takımının lideri olan İskender aralarındaki kavgaya bir son vermeli ve ortak düşmanları olan Gölge’ye karşı birlikte hareket etmelidirler. İnsanları manipüle ederek zihinlerini ele geçirme kabiliyetine sahip olan Gölge’ye karşı İskender ve Cenk’in birlikte hareket etmesini sağlamak ise Mete için tahmin ettiğinden çok daha zor olacaktır.

Tozkoparan İskender Gölge, yeni bölümleriyle sadece tabii’de

Birinci bölümü TRT1’de yayınlanacak olan Tozkoparan İskender Gölge dizisinin 10 bölümden oluşan ilk sezonunun diğer bölümleri sadece tabii dijital platformu üzerinden izlenebilecek.

İlk etapta 30 orijinal diziyle yayına başlayan dijital platformda Hz. Mevlânâ’nın hayatının anlatıldığı “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, Türk Hava Kuvvetleri ve savaş pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini paylaşan “Hür”; yüksek mizah dozu ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla “Organizasyon Bizim İşimiz”, psikolojik gerilim türünde ünlü isimleri buluşturan “Son Gün” ve süper kahraman evreninin ilk projesi “Altay” gibi dijital platforma özel hazırlanmış diziler ve daha fazlası yer alıyor.

tabii, Türkiye’de tabii uygulaması veya www.tabii.com üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor

TRT’nin uluslararası platformu tabii, iOS ve Android'deki tabii uygulamaları ile çeşitli akıllı cihazlardan, www.tabii.com aracılığıyla bilgisayarlardan ve bağlı TV cihazlarından izlenebiliyor. Uygulama veya site üzerinden ücretsiz olarak üye olduktan sonra tüm tabiii çeriklerinin yanı sıra TRT kanallarına canlı olarak erişilebiliyor.