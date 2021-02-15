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Otomotiv Toyota’ya rekor geldi
Otomotiv

Toyota’ya rekor geldi

Toyota, Ocak ayında 4 bin 62 adetlik satış ve yüzde 11,5’lik pazar payı ile son 10 yılın rekorunu kırarken, Corolla ise toplam 3 bin 875 adetlik satış ile müşterilerinin ilk tercihi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 15:16:00 -
Toyota’ya rekor geldi

Corolla’nın bu rekor satışları içinde 1892 adet ile yüzde 48’inin hibrit versiyonu olması özellikle filo ve perakende müşterilerinin benzinli ile birlikte Corolla Hybrid’e olan yoğun ilgisinin devam ettiğinin de göstergesi oldu. Toyota, 2 bin 20 adedi hibrit versiyonlar olmak üzere toplamdaki 4 bin 62 satışıyla Ocak ayında binek otomobil kategorisinde tüm markalar içinde 20 adetlik farkla ikinci sıraya yerleşti.

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