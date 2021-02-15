Toyota’ya rekor geldi

Corolla’nın bu rekor satışları içinde 1892 adet ile yüzde 48’inin hibrit versiyonu olması özellikle filo ve perakende müşterilerinin benzinli ile birlikte Corolla Hybrid’e olan yoğun ilgisinin devam ettiğinin de göstergesi oldu. Toyota, 2 bin 20 adedi hibrit versiyonlar olmak üzere toplamdaki 4 bin 62 satışıyla Ocak ayında binek otomobil kategorisinde tüm markalar içinde 20 adetlik farkla ikinci sıraya yerleşti.