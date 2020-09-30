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Otomotiv TOYOTA’nın müşteri deneyimi Oğuz Odyakmaz’a emanet
Otomotiv

TOYOTA’nın müşteri deneyimi Oğuz Odyakmaz’a emanet

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yeni organizasyonel yapılanma çerçevesinde CEX (Customer Experience-Müşteri Deneyimi) Direktörü görevine Oğuz Odyakmaz getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:23:00 -
TOYOTA’nın müşteri deneyimi Oğuz Odyakmaz’a emanet

15 yıllık tecrübeye sahip Mesleki kariyerine, 2005 yılında ulusal bir firmada Saha Müdürü olarak başlayan Odyakmaz, bayi yönetimi, satış ve satış sonrası hizmetler alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yaklaşık 10 yıl boyunca Satış Sonrası Bayi Saha Yönetimi’nde tecrübe edinen Oğuz Odyakmaz, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Sonrası Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

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