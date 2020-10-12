  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Toyota’nın hibrit satışları 16 milyonu aştı
Otomotiv

Toyota’nın hibrit satışları 16 milyonu aştı

Toyota, hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi aşmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:02:00 -
Toyota’nın hibrit satışları 16 milyonu aştı

2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşmış oldu. Toyota bu satış rakamıyla hibrit teknolojisindeki açık ara liderliğini devam ettirirken, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR da yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla üretilmeye başlandığı günden bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attı. Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarı yakalayan Toyota’nın, yılın ilk 8 ayında tüm Avrupa’da hibrit araç satış adedi de 281 bin 876 olarak gerçekleşti. Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaparak bu alandaki liderliğini sürdürdü. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosu taşırken, Toyota, 2030 yılı için planlanan yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini de açıkladı. Toyota tarafından yapılan açıklamada elektrikli araç satışlarının, planın 5 sene öncesinde 2025 yılında yıllık 5,5 milyona yükseleceği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki maske denetimi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkararak tehditlerde bulunan Cihan Aksu isimli şahsın 5 yıl ..
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
Gündem

Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ODA TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay