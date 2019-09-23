Toyota’nın hibrit satışları 14 milyonu aştı

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı. Toyota’nın 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarındaki hibrit satışları da 328 bin 23 adet olarak gerçekleşti. Bununla Toyota’nın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 50 civarında oldu. Toyota’nın Avrupa’daki hibrit otomobil satışları da 2 milyon 494 bin 263 adete yükseldi. Kendi kendini şarj eden ve dışarıdan da şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi de gözler önüne sermeye devam ediyor. Türkiye’de 2019’un ilk 8 ayında 6 bin 105 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu satışların 5 bin 962 adetini Toyota hibrit otomobiller oluşturdu. Böylelikle; yılın ilk yarısında Türkiye’de satılan her 100 hibrit araçtan 98’i Toyota’nın hibrit modellerinden oluştu.