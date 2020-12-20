  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Toyota'dan yeni elektrikli otomobil hamlesi!
Otomotiv

Toyota'dan yeni elektrikli otomobil hamlesi!

Otomobil devi Toyota, 2021'in ilk aylarında yepyeni bir elektrikli otomobil prototipi tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:58:00 - 2020-12-20 01:00:05
Toyota'dan yeni elektrikli otomobil hamlesi!

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, geçtiğimiz günlerde, tamamen elektrikli otomobil üretimine yöneldiklerini açıklayarak yeni bir adım atmıştı. Görünüşe göre firma, yeni bir elektrikli otomobil prototipi için kolları sıvadı.

Şirketin, daha hızlı şarj olabilen, daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluklu bir bataryaya sahip ilk elektrikli otomobil prototipini tanıtmaya hazırlandığı öne sürüldü. Söylentilere göre şirket, bu yepyeni elektrikli otomobil prototipini 2021'in yılının ilk aylarında tanıtmayı planlıyor.

İddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Japon devinin bu alanda toplamda 1000'in üzerinde farklı patentinin olduğu biliniyor. Ayrıca geliştirilmesi oldukça zor olan bu bataryalar için Japon hükümetinin de fon ayıracağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
ABD hava üssüne roketli saldırı!
Dünya

ABD hava üssüne roketli saldırı!

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti
Gündem

'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak kedilerinin ortadan kaybolduğunu..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay