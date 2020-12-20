Toyota'dan yeni elektrikli otomobil hamlesi!

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, geçtiğimiz günlerde, tamamen elektrikli otomobil üretimine yöneldiklerini açıklayarak yeni bir adım atmıştı. Görünüşe göre firma, yeni bir elektrikli otomobil prototipi için kolları sıvadı.

Şirketin, daha hızlı şarj olabilen, daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluklu bir bataryaya sahip ilk elektrikli otomobil prototipini tanıtmaya hazırlandığı öne sürüldü. Söylentilere göre şirket, bu yepyeni elektrikli otomobil prototipini 2021'in yılının ilk aylarında tanıtmayı planlıyor.

İddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Japon devinin bu alanda toplamda 1000'in üzerinde farklı patentinin olduğu biliniyor. Ayrıca geliştirilmesi oldukça zor olan bu bataryalar için Japon hükümetinin de fon ayıracağı belirtiliyor.