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Ekonomi Toyota'dan Sakarya'daki öğrencilere bilgisayar desteği
Ekonomi

Toyota'dan Sakarya'daki öğrencilere bilgisayar desteği

İlk ve ortaokullara mart ayında 107 masaüstü bilgisayar bağışlayan Toyota Otomotiv Sanayi, yıl bitmeden 100 masaüstü ve 62 laptop olmak üzere 162 adet bilgisayar desteği daha sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:38:39 -
Toyota'dan Sakarya'daki öğrencilere bilgisayar desteği

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya'daki ilk ve ortaokullara 2020 yılı boyunca 269 adet bilgisayar bağışı yapmış olacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan şirket, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ilk ve ortaokullara bağışladığı bilgisayarlar ile de eğitime desteğini sürdürüyor.

107 masaüstü bilgisayarı mart ayında bağışlayan Toyota Otomotiv Sanayi, yıl bitmeden 100 masaüstü ve 62 laptop olmak üzere 162 adet bilgisayar daha bağışlayacak.

Böylece şirket, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya'daki ilk ve ortaokullara 2020 yılı boyunca 269 adet bilgisayar bağışı yapmış olacak.

Bağışlanan bilgisayarlar, pandemi nedeniyle süregelen uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü ilk ve ortaokullara Toyota Otomotiv Sanayi tarafından ulaştırılacak.

Eğitime desteği kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi, bu alandaki faaliyetlerine devam edecek.

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