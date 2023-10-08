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Otomotiv Toyota’dan ekim ayında faizsiz kampanya
Otomotiv

Toyota’dan ekim ayında faizsiz kampanya

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:00:00 -
Toyota’dan ekim ayında faizsiz kampanya

Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca kaçırılmayacak fırsatlar başlattı.

Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün. Toyota’nın ekim ayı sonuna kadar devam edecek avantajlardan yararlanmak isteyenler, tüm Toyota bayilerinde bu modelleri satın alabilecekler.

Corolla Sedan’da 180 bin TL’ye varan indirim veya yüzde 0 faiz kampanyası

Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL’ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Bu modellerde de 250 bin TL’ye 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunan Toyota, sıfır kilometre otomobile ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Toyota’nın göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken SUV modeli Toyota C-HR ise ekim ayında 120 bin TL’ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL’den başlayan fiyatlara sahip oluyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler de, Corolla modelinde olduğu gibi 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyorlar.

 
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