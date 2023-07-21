Toyota'dan dikkat çeken sözler: elektrikli araç olan otomobillerini geri çağırıyor!

Japonya merkezli otomotiv devi olan Toyota, bZ3 ismindeki modelini geri çağırmaya karar verdi. İşte detaylar!

Toyota, elektrikli araç pazarında önemli bir adım olan bZ3 modelini 16 Nisan 2023 tarihinde Çin pazarına sunmuştu. Ancak aradan geçen kısa bir süre sonrasında otomobil üreticisi Toyota, geri çağırma işlemi başlatma kararı aldı. Buna göre, 13 Mart ile 5 Temmuz 2023 tarihleri arasında üretilen 12 bin 205 bZ3 elektrikli sedanı için geri çağırma işlemi başlatılacak. Nedeni ise, arka kapılardaki hatalı çalışma.

Toyota, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürüş sırasında bZ3 model araçların arka kapı kilitlerinin hatalı çalışabileceğini ve bu durumun yolcuların güvenliğini etkileyebileceğini belirtti. Bazı durumlarda arka kapıların sürüş sırasında istemeden açılmasının mümkün olduğu ve yolcuların kilitli kalma riski taşıdığı ifade edildi.

Toyota elektrikli otomobillerini geri çağırıyor!

Güvenlik her zaman otomobil üreticilerinin en öncelikli konularından biri olmuştur. Toyota, bu sorunun farkına varır varmaz hızlı bir şekilde müdahale etmeye karar verdi. bZ3 modelindeki hata, arka kapı kilitlerinin istenmeyen bir şekilde açılması ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atması açısından ciddi bir potansiyele sahip. Bu nedenle, otomobil üreticisi geri çağırma işlemini başlatarak müşterilerin mağduriyetini önlemeye yönelik adım atmış oldu.

Toyota, geri çağırma işleminin 27 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren 13 Mart ile 5 Temmuz 2023 arasında üretilen 12 bin 205 bZ3 model elektrikli sedan sahipleri, yetkili servislere başvurarak araçlarının arka kapılarının gerekli kontrollerini ve düzenlemelerini yaptırabilecekler. Böylece, olası güvenlik riskleri minimize edilecek ve kullanıcıların araçlarını güvenle kullanmaları sağlanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO