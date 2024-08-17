Toyota'dan devrim niteliğinde dönüşüm! Benzinli araçlar hibrit’e dönüyor

Dünya’nın en büyük otomotiv devlerinden Toyota, otomotiv sektöründe devrim yaratacak bir adım atıyor. Elektrikli araçlara olan talepteki yavaşlamaya karşı stratejik bir hamle yapan Toyota, birçok benzinli modelini hibrit ve plug-in hibrit araçlara dönüştürmeyi planlıyor. İşte detaylar…

Toyota yeni stratejisini duyurdu: Benzinli araçlar için hibrit dalgası geliyor!

Neredeyse 30 yıl önce piyasaya sürdüğü ilk hibrit araç olan Prius ile hibrit teknolojisine öncülük eden Toyota, şimdi daha büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Toyota Kuzey Amerika Satış ve Pazarlama Müdürü David Christ, gelecekte tüm Toyota modellerinin hibrit olma potansiyelini değerlendirdiklerini açıkladı. Bu değerlendirmeler, her modelin yeniden tasarım sürecinde yapılacak ve nihayetinde benzinli araçlar hibrit modellere dönüştürülecek.

Örneğin, Amerika’nın en çok satan SUV araç modeli olan Toyota RAV4, hibrit versiyonuyla pazarda büyük bir başarı elde etti. Bu model, 2026 yılında yapılacak olan yeni güncellemeyle birlikte sadece hibrit olarak sunulabilir. Yani, benzinli RAV4 sahipleri için çevre dostu bir dönüşüm yakında başlayacak.