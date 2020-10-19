Toyota’da “mobilite” mottosuyla tarihi dönüşüm başlıyor

Buna göre, Toyota, bir otomobil şirketi olmanın yanı sıra insanlık için ileri teknoloji ürünü her türlü çözümü üreten bir “mobilite” şirketine dönüşüyor. “Start Your Impossible” hareketinin detaylarının açıklandığı dijital tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “büyük bir değişim ve dönüşümün” başlangıcını yaptığını belirterek, “Toyota olarak hedefimiz, herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmektir. 7’den 77’ye herkesin özgürce hareket etme hakkı ve ihtiyacı vardır. Başkanımız Akio Toyoda’nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacaktır. Markamız ‘herkes için mobilite’ anlayışıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecektir” ifadelerini kullandı. Toyota, “herkes için mobilite” anlayışından hareketle Japonya’da Fuji Dağı’nın eteklerinde geleceğin şehirlerine öncülük edecek Woven City isimli şehri de kuruyor.