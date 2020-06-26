Toyota yeni GR Yaris ürün gamını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Toyota, yeni GR Yaris modellerinin tüm ürün gamının duyurusunu yaptı. Şu anda online olarak Avrupa’da ve Japonya’da 6 bin adetlik ön sipariş alınan GR Yaris’e farklı modeller de katılacak ve Yaris ürün gamı daha da genişleyecek.



Toyota açıklamasına göre, GR Yaris bu modellerle birlikte üç farklı versiyonla sunulacak. Japonya’da sunulacak versiyonlar arasında, yüksek performanslı RZ ile birlikte pist odaklı RC modeli ve giriş versiyonu RS de yer alacak.



WRC’de yarışan ve şampiyonluk kazanan Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Şampiyonası takımının deneyimlerinden elde edilerek yapılan GR Yaris, aynı zamanda profesyonel yarış pilotlarının deneyimleri dikkate alınarak geliştirildi. Bu özel modeller, dünyanın her yerindeki farklı yol koşullarında sürücülerin tüm tepkilerine yanıt verecek ve her sürücünün keyifle kullanacağı şekilde tasarlandı.





- Yüksek performans, düşük ağırlık







Açıklamaya göre, Japonya’da sunulacak GR Yaris ürün gamında yer alan RZ ve RC versiyonlarının 272 HP üreten 1.6 litre turbo üç silindirli motoru, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. Bununla birlikte yine Japonya’da sunulacak RS versiyonunda, 120 HP güç üreten 1.5 litre üç silindirli motor ve 10 kademeli Direct Shift-CVT şanzımanı kullanılıyor.



GR Yaris’in alüminyum kaputu, bagaj kapağı ve kapı panellerinin yanı sıra üst gövdesinde tasarım özgürlüğü sağlayan karbon fiber takviyeli plastik tavan paneli de yer alıyor. Hafiflik adına yapılan çalışmaların yanı sıra GR Yaris üstün bir aerodinamik performansıyla da dikkati çekiyor.



Açıklamaya göre, daha iyi otomobiller yapma felsefesiyle, GR Yaris’in ön ve arka süspansiyonları, Toyota GAZOO Racing’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda zorlu etaplardan elde ettiği tecrübeyle özel olarak optimize edildi. Üretim, Toyota’nın spor otomobil yapmasıyla bilinen Motomachi tesisinde kurulan üretim hattında GR FACTORY tarafından gerçekleştirilecek.

Burada araçların montajının üstün işçiliğiyle tanınan Takumi ustaları tarafından gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar da yapıldı.



