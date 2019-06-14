Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Toyota, Thrustmaster iş birliği ile hayata geçirdiği "Toyota Gazoo Racing" resmi simülatörleri ile e-spor'u yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital oyun dünyası markası Thrustmaster ile iş birliğine giden şirket e-motorsporlarını yaygınlaştırma hedefi için yeni bir adım daha attı.

Bu çerçevede, tamamen yeni Toyota Gazoo Racing resmi simülatörleri, Thrustmaster tarafından sağlanan gelişmiş T-GT direksiyonlarına sahip ve PlayStation 4 Gran Turismo Sport oyununda kullanılıyor.

Toyota'nın yeni simülatörleri ilk kez 2018-2019 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun finali olan Le Mans 24 Saat yarışında kullanılacak.

Toyota Gazoo Racing resmi simülatörleri, Avrupa'daki motorsporları tutkunlarına Toyota organizasyonlarında gerçek yarış heyecanını yansıtacak. Simülatörde kullanılan gelişmiş T-GT direksiyonu, Thrustmaster mühendisleri ve Gran Turismo yazılımcılarıyla yılları süren yoğun çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktı.



12-16 Haziran tarihleri arasında Le Mans yarışına ziyaret edecek motorsporları taraftarları, Toyota Gazoo Racing taraftar alanına giderek yeteneklerini, Toyota'nın gerçek yarış pilotlarının elde ettiği dereceyle karşılaştırabilecekler.

Günlük olarak yapılacak GR Supra GT Cup Demo yarışında ise, taraftarlar arasında en iyilere Thrustmaster T150 PRO Force Feedback direksiyon dahil olmak üzere ödüller de verilecek.



Le Mans'daki TGR Taraftar Alanı'nda, "Garaj Turu", "TS050 Hybrıd yarış aracıyla Pit Stop Yarışması", farklı Toyota Gazoo Racing yarış araçlarında "Kokpit Deneyimi", Toyota GR Supra GT4 Concept lansmanı ve pilotlarla imza töreni olmak üzere Le Mans'ın perde arkasını gösterecek aktiviteler de yer alacak.





