0553 313 94 23

Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği

Toyota, dijital oyun dünyası markası Thrustmaster ile iş birliğine giderek e-motorsporlarını yaygınlaştırma hedefi için yeni bir adım attı, Toyota'nın yeni simülatörleri ilk kez 2018-2019 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun finali olan Le Mans 24 Saat yarışında kullanılacak

14 Haziran 2019 Cuma 17:30
Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Toyota, Thrustmaster iş birliği ile hayata geçirdiği "Toyota Gazoo Racing" resmi simülatörleri ile e-spor'u yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital oyun dünyası markası Thrustmaster ile iş birliğine giden şirket e-motorsporlarını yaygınlaştırma hedefi için yeni bir adım daha attı.

Bu çerçevede, tamamen yeni Toyota Gazoo Racing resmi simülatörleri, Thrustmaster tarafından sağlanan gelişmiş T-GT direksiyonlarına sahip ve PlayStation 4 Gran Turismo Sport oyununda kullanılıyor.

Toyota'nın yeni simülatörleri ilk kez 2018-2019 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun finali olan Le Mans 24 Saat yarışında kullanılacak.

Toyota Gazoo Racing resmi simülatörleri, Avrupa'daki motorsporları tutkunlarına Toyota organizasyonlarında gerçek yarış heyecanını yansıtacak. Simülatörde kullanılan gelişmiş T-GT direksiyonu, Thrustmaster mühendisleri ve Gran Turismo yazılımcılarıyla yılları süren yoğun çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktı.

12-16 Haziran tarihleri arasında Le Mans yarışına ziyaret edecek motorsporları taraftarları, Toyota Gazoo Racing taraftar alanına giderek yeteneklerini, Toyota'nın gerçek yarış pilotlarının elde ettiği dereceyle karşılaştırabilecekler.

Günlük olarak yapılacak GR Supra GT Cup Demo yarışında ise, taraftarlar arasında en iyilere Thrustmaster T150 PRO Force Feedback direksiyon dahil olmak üzere ödüller de verilecek.

Le Mans'daki TGR Taraftar Alanı'nda, "Garaj Turu", "TS050 Hybrıd yarış aracıyla Pit Stop Yarışması", farklı Toyota Gazoo Racing yarış araçlarında "Kokpit Deneyimi", Toyota GR Supra GT4 Concept lansmanı ve pilotlarla imza töreni olmak üzere Le Mans'ın perde arkasını gösterecek aktiviteler de yer alacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:30
  1. Thrustmaster
  2. toyota

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mudanya’da Bilişim Şenliği
    1. Mudanya’da Bilişim Şenliği
    2. Belçika'da 2 firmanın Suudi..
    3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler..
    4. İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO’ya..
    5. En sağlıklı yaz meyveleri hangileri?
    6. Birgün ve CHP'li Mahmut Tanal'ın AK..
    7. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    8. Başkan Tekin’in Jandarma’nın 180...
    9. Meteoroloji'den Ankara için sağanak..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a..
    11. Beşiktaş'a şok! İki kulüp istemedi
    12. Osmaneli’de öğrencilerin karne heyecanı
    13. Nurdağı’nda hububat hasadı başladı
    14. Sağlık Bakanlığından kan nakli için..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Çin’de köprü çöktü, araçlar nehre düştü
    18. "Farklılıkların bir arada yaşaması..
    19. Yıldırım - İmamoğlu yayınını o şirket..
    20. Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu