Toyota Türkiye, 2021'de daha fazla üretim ve ihracat hedefliyor

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, salgın sürecinin etkisiyle bu yılı 216 bin araç üretimiyle kapatacaklarını belirterek, "2021 yılında 246 bin araç üretip bunun yüzde 90'ına tekabül eden 221 bin C-HR ve Corolla modellerimizi dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kudo, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren fabrikanın 2020 yılı performansına ve Türkiye otomotiv sanayisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, diğer sektörler gibi otomotiv sektöründe de olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getiren Kudo, 2020 yılına oldukça iyi bir performansla başladıklarını ancak mart ve mayıs ayları arasında tüm operasyonlara 7 hafta ara verdiklerini anımsattı.

Daha sonra üretime başlayarak salgın döneminde uyguladıkları önlemlerle ilk olarak yüzde 80 ve daha sonrasında yüzde 96 verimlilik düzeyine ulaştıklarını aktaran Kudo, "Eylül ayından bu yana ise bant hızımız pandemi öncesi döneme döndü fakat süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz. Pandemi süreci, Toyota’nın halihazırda içinde bulunduğu 'mobilite' şirketine dönüşüm yolculuğunun ne kadar isabetli ve gerekli olduğunu da doğrulamış oldu." ifadelerini kullandı.





- "2020 yılının teması 'değişim ve dönüşüm' oldu"





2020 yılının temasının "değişim ve dönüşüm" olduğunu belirten Kudo, otomotiv sektörünün de dahil olduğu bu dönüşümün, geçen on yıla kıyasla çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Kudo, "Üretimden örnek vermek gerekirse, fabrikalardaki artan otomasyon ve yüksek teknolojili robot ve akıllı sistemlerin kullanımı, çevreci üretim teknik ve teknolojilerinin gelişimi, ürün anlamında ise çevreci motor tiplerinin ötesinde, sürücüsüz veya birbirleri ile bağlantılı akıllı araçlar, trafik güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili sistemler ve hatta akıllı şehirler konusunda da otomotiv endüstrisi son derece aktif bir şekilde çözümler üretmeye devam ediyor." diye konuştu.





- "Üretim ve ihracatımız yaklaşık yüzde 14 azaldı"





TMMT olarak 2020 yılı performanslarına değinen Kudo, şunları aktardı:

"Kovid-19 sürecinin etkisiyle 2020 sonu itibariyle 216 bin araç üreterek, bu araçların 179 binini ihraç etmiş olacağız. Bu, bir önceki yıla göre üretim ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 14 azalması demek. Ancak 2020 yılı bizde olumlu bazı şeylere de vesile oldu. 1990 yılında kuruluşumuzdan bu yana başarılarla dolu geçen 30 yıllık sürecin adeta bir mükafatı gibi bu yıl Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Golden Plant” (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldük. Dolayısıyla 2020 yılı, pandemi nedeniyle çok zor bir yıl olmasına rağmen, otomotiv sanayi açısından çok değerli bu başarıdan dolayı tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte gururlandık ve çok mutlu olduk. Tüm çalışanlarımızın katkılarıyla üretim, kalite, iş güvenliği ve iş sağlığı, çevre, esneklik, çalışan gelişimi alanlarında operasyonlarımızı daha da güçlendirerek Sakarya’mıza ve Türkiye’ye ekonomik ve sosyal anlamda katkılarımızı sürdürebilmek için kuruluşumuzdan bu yana geçen başarılarla dolu 30 yılımızı referans alarak çalışmalarımıza hız kesmemeye gayret ederek devam edeceğiz."





- "Yerli parça tedarikini mümkün olan en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz"





Sakarya'da üretilen araçlardaki yerlilik oranına ilişkin detayları da paylaşan Kudo, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 98 yerli, 167 ağırlıklı Avrupa olmak üzere yurt dışı yan sanayi firması ile çalışıyoruz. Yerlilik oranımız ortalamada ve maliyet bazında yüzde 55 seviyesinde, hacim bazında ise yüzde 90’dır. Türkiye'de koltuk, kapı iç paneli, ısıtma ve havalandırma üniteleri, jant ve lastikler, hava yastıkları, kablo demetleri, egzoz boruları, ayna ve camlar, metal parçalar ve plastik kalıp parçaları gibi parçaların tedarikini sağlayan 98 yan sanayi firması ile çalışıyoruz. Memnuniyetle söylüyorum ki yerli yan sanayi firmalarımız bugün çok başarılı bir seviyededirler ve birçoğu sadece Türkiye’deki araç üreticilerine değil dünyanın dört bir yerine ihracat yapmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye’deki yan sanayi tabanını çok iyi bilmekte ve izlemekteyiz. Bu sayede Türkiye’nin kalite ve fiyat rekabetçiliğinden azami fayda sağlamaya çalışarak, yerli parça tedarikini mümkün olan en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz, bu sayede her yeni projemizde yerlilik oranımızı biraz daha artırıyoruz."

TMMT olarak sektöre yaratıcı çözümler sunabilmek adına 2019 yılında faaliyete aldıkları "Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge onayı aldıklarını bildiren Kudo, üretim ve bakım proseslerinin daha emniyetli, az maliyetli teknolojiler geliştirmek adına oluşturdukları bu merkezde Endüstri 4.0, loT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri gibi konularda çalışmaları sürdürdüklerini, "üretimin kalbi ve beyni" niteliğinde olan bu akıllı sistemleri Avrupa’daki diğer Toyota fabrikalarına da ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.





- "Modellerimizi dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç etmeyi planlıyoruz"





Sakarya'daki fabrikanın, Toyota'nın dünya genelindeki diğer fabrikalarına kıyasla konumuna da değinen Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak hibrit araç üretimine başladığımızdan beri geçen dört yıllık süreçte Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşarak Türkiye'yi bir 'hibrit üssü' haline getirdik. 30 yıldır otomotiv sektöründe önemli bir üretici ve ihracatçı pozisyonumuzu koruyup geliştirmenin, hedeflerimizi geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kudo, üretim hedeflerine ilişkin ise, "2021 yılında 246 bin adet araç üretip bunun yüzde 90’ına tekabül eden 221 bin C-HR ve Corolla modellerimizi dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç etmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.





- "Türkiye’de satılan 9 bin 788 hibrit aracın, 8 bin 801 adedi fabrikamızda üretildi"





Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında 2019 yılında üretilen 253 bin otomobilin, yaklaşık yüzde 65’i olan 163 bin adedini hibrit motorlu araçların oluşturduğunu belirten Kudo, şunları kaydetti:

"2020 yılı ilk 10 ay üretimimiz ise yüzde 70 hibrit araçlar olmak üzere yaklaşık 165 bin araç seviyelerinde gerçekleşti. İlk hibrit aracımız olan Toyota C-HR aracımızın seri üretimine başlamamızdan itibaren bu yana geçen süreçte Türkiye’de de hibrit araçların bilinirliğinin giderek arttığını gözlemliyoruz. 2020 eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satılan 9 bin 788 hibrit aracın, 8 bin 801 adedinin fabrikamızda üretilen Corolla ve Toyota C-HR modelimizden oluştuğunu bilmek bizler için mutluluk verici. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda hibrit araç kullanımı daha da yaygınlaşacaktır.

TMMT olarak ana hedefimiz, edindiğimiz tecrübeler ve kendini işine adayan nitelikli çalışanlarımız ile her zaman daha iyi araçlar üretmektir. Bugün, güvenli iş ortamlarında işlerini yapan tüm çalışanlarımızla ve etkin bir işbirliği içinde olduğumuz tüm tedarikçilerimizle birlikte, yüksek kaliteli üretimimizi daha verimli hale getirme yönünde çok başarılı adımlar atan bir şirketiz. Bu çalışmaların sonucu olarak Toyota Global nezdinde de takdir görmekteyiz. Bu takdiri ve güveni sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz."





- Türkiye otomotiv pazarı değerlendirmesi





Toshihiko Kudo, 2020 yılı Türkiye otomotiv pazarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Salgının olumsuz etkileri küresel olarak otomotiv üretimi ve bağlantılı olarak satışlara da yansıdı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen virüsün Avrupa’ya kıyasla Türkiye’de geç görülmesi, virüsün kontrol edilmesine ilişkin atılan adımlar, pandemi etkileriyle tüketicilerin bireysel araca yönelmesi ve otomotiv sektörünün diri kalması adına gerçekleştirilen çeşitli önlemler Türkiye’de otomotiv sektörünün 2020 yılında da büyümesine katkı sağladı. 2020 yılı ilk 11 ayında otomotiv pazarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668 bin 495 adet olarak gerçekleşmesi, Kovid-19’un olumsuz etkilerine rağmen, iyi bir netice diye düşünüyorum."