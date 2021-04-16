Toyota Plaza Kar Müşteri Memnuniyeti’nde ödül aldı

2014 yılından beri Toyota Bayisi olarak hizmet veren Toyota Plaza Kar, 2020 yılı Toyota Bayi ödül programı kapsamında ‘’Satış Müşteri Memnuniyeti’’ ödülü almaya hak kazandı. Törende; Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü, Toyota Türkiye CEO’su İsmail Ergun tarafından, Kar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ercan Erdem ve Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal’e verildi. Alınan ödülle ilgili açıklama yapan Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, “Toyota Plaza Kar olarak 2020 yılında Satış Müşteri Memnuniyeti ödülünü kazandık. Bu gururu bizlere yaşatan ve Toyota Plaza Kar’ı tercih eden değerli müşterilerimize, plaza çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Nihai hedefimiz müşteri memnuniyetinde elde ettiğimiz bu sonuçları sürdürülebilir ve sürekli kılmaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı tüm gücümüz ile yürütüyor olacağız” dedi.