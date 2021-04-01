Toyota, hafif ticari araç segmentinde yeni bir sayfa açıyor! Hoş geldin Proace City

Onur Yılmaz

Dünyaca ünlü araç üreticisi Toyota, uzun zamandır beklenen yeni hafif ticari modeli olan Proace City’i Türkiye’ye getirdi. Müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hem iş hem de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate alınarak tasarlanan Proace City, Türkiye’de lansmana özel 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Mobil ofis donanımı

PSA Grubu ile işbirliği sonucu Proace City; Combo, Rifter ve Berlingo modelleriyle aynı tasarım diline sahip. 821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik römork çekme kapasitesiyle öne çıkan Proace City, aynı zamanda verimli motor seçenekleri sunuyor. Proace City, üst düzey teknolojik özellikleri, etkileyici aktif güvenlik sistemleri ve kolay kullanıma sahip esnek kabiniyle donanımlı bir mobil ofis gibi kullanılabiliyor. 4,403 mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe, 1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil mesafesine sahip Proace City, modern iç ve dış tasarımı, pratik bir kullanım ve konforlu sürüşle dikkat çekiyor. Proace City, 775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1414 litre olan bagaj hacmiyle de öne çıkıyor.

İki farklı motor seçeneği

Proace City, iki farklı dizel motor seçeneğiyle geldi. 100 HP ve 130 HP’lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyon değerleriyle öne çıkıyor. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/ km CO2 değerine sahip motorun karma tüketimi 4.2 litre/100 km. Bu güç ünitesi, Proace City’nin 0-100 km/s hızlanması 12.9 saniye tamamlamasını ve 172 km/ maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.

Hafif ticaride binek otomobil konforu

Araç satın alacak olanlar teknik özelliklerin yanı sıra konfor konusunda da son derece hassas. Proace City, müşterilerin bu talebine de cevap veriyor. Geniş kullanım alanı ve çok yönlülük ile tasarlanan Proace City, premium binek otomobillerde görülen özellikleri de sunuyor. Proace City, standart olarak sunulan 8 inç dokunmatik multimedya ekranıyla birlikte araç içerisindekilerin hareket halinde de her zaman bağlantıda olmaları sağlanıyor. Sade ve kolay kullanıma sahip kontrolleri dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefonun kolayca entegre edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Bluetooth ve USB bağlantıları da bulunuyor. Kullanıcılar yine standart olarak sunulan akıllı telefonlarını kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ile de şarj edebiliyorlar. ÜÇ

Donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor

Proace City Türkiye’de; Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuldu. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici gibi özellikleri standart olarak sunulan Proace City’de tercih edilen versiyona göre bagaj kapısında yukarıya açılan cam kapak, elektronik park freni, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, 180 derece geri görüş kamerası gibi özellikler de bulunuyor. Öte yandan Proace City, güvenlikten de ödün vermiyor. Binek otomobillerde bulunan son aktif güvenlik sistemlerini ve sürücü asistan sistemlerini adapte eden Proace City, yenilikçi güvenlik paketleriyle sunuyor.

2021 yılı satış hedefi 5 binin üstü

Proace City’nin dijital olarak gerçekleşen lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa’da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekerek “Proace City dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da Proace City’i severek kullanacaklar” diye konuştu.

“Proace City müşteri tercihinde öne çıkacak”

Benzerlerine göre Proace City’nin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan donanımların çok üst düzeyde olduğunu belirten Bozkurt şunları söyledi; “Proace City bir SUV tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Standart olarak sunulan bu donanımlar modelimizi segmentinde ayrı bir yere taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. Müşterilerimizin Proace City’yi tercih etmeleri için avantajlı noktalar var. Öncelikle fiyatı. Modelimizi yükselen kurlara rağmen standart olarak bulunan ve farkını ortaya koyan donanımlarıyla oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara sunuyoruz.” Segmentine bakıldığında bu donanımlar modeli öne çıkarıyor. Aracın toplam maliyeti, satın alma maliyeti ve ikinci el değeri de ticari araç müşterisinin hangi aracı tercih edeceğinin önemli bir göstergesi. Bunun yanında ticari araç müşterisi için tekerleğin bir gün bile geç dönmemesi gerekiyor. İşte tam da burada satış sonrası hizmet kalitesi ve hızlı çözümler ortaya çıkıyor. Beklenen bu hizmet kalitesi Toyota’nın tüm yetkili satıcılarında ve servislerinde sağlanıyor. Bütün bunlara Toyota’nın güçlü imajı eklendiğinde marka olarak müşterilerimize güven veriyoruz.”

Satışların yüzde 8'ini karşılayacak

Bozkurt, Proace City için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4,5-5 pay alarak 5.000-5.500 aralığında bir satış hedefinde olduklarını da kaydederek “Toyota olarak 2021 yılında toplam 60 bin adetlik bir satış hedefimiz bulunuyor. Proace City toplam satışlarımızın yüzde 8’ini karşılayacak. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri ve bu oran yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet seviyelerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz. Toyota olarak Proace City’nin üst versiyonları da dahil olmak üzere çok rekabetçi bir fiyatla hafif ticari araç segmentinde iddiamızı ortaya koyacağız” dedi.