Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor
Dünya tarihine yön veren en büyük 15 imparatorluk belli oldu! Askeri gücüyle kıtalara hükmeden Osmanlı ordusu bu listede kaçıncı sırada? İşte herkesin merak ettiği o sıralama…
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Dünya tarihine yön veren en büyük 15 imparatorluk belli oldu! Askeri gücüyle kıtalara hükmeden Osmanlı ordusu bu listede kaçıncı sırada? İşte herkesin merak ettiği o sıralama…
15. I. MUSTAFA Kısa ve istikrarsız saltanatına rağmen, döneminin zengin saray hazinesinden pay alan padişahlardan biri olarak tarihe geçti. İki kez tahta çıkıp inişler yaşayan padişahın döneminde saray içi güç mücadeleleri öne çıksa da, hazine yapısı büyük ölçüde korunabildi.
14. SULTAN VAHİDEDDİN Hanedanın son döneminde devasa taşınmaz ve arazi mirasına sahip olmasıyla dikkat çekti. 1924'te hanedanın yurt dışına çıkarılmasıyla birlikte bu mal varlığının önemli bir kısmına el konuldu. Mirası, Lozan Antlaşması görüşmelerinde bile gündeme gelecek kadar büyük bir tartışma konusu oldu.
13. IV. MURAD Uzun savaş dönemlerine ve iç isyanlara rağmen sıkı bir hazine disiplini kurmayı başardı. Bağdat'ın fethi gibi büyük askeri harekâtlar, hem prestij hem de ganimet açısından döneme katkı sağladı. Sert yönetim anlayışıyla bilinen padişah, mali düzeni sağlamak için sert önlemler almaktan çekinmedi.
12. II. BAYEZİD Babası Fatih Sultan Mehmet'ten devraldığı zengin mirası koruyup istikrarlı bir şekilde yönetti. Sanat ve bilime verdiği önemle bilinen padişah, hazineyi büyük seferlere girmeden de sağlam tutmayı başardı. Döneminde ticaret yollarının güvenliğine verilen önem, ekonomik istikrarı destekledi.
11. III. SELİM Nizam-ı Cedid reformlarını finanse edebilmek için yeni gelir kaynakları ve vergi düzenlemeleri oluşturdu. Ordu ve devlet yapısını modernleştirme çabaları, döneminin mali kaynaklarının önemli bir bölümünü bu alana yönlendirdi. Reformist yaklaşımı nedeniyle hem desteklenip hem de muhalefetle karşılaşan padişahlardan biri.
10. ABDÜLMECİD Tanzimat döneminin padişahı olarak saray ve devlet hazinesini Batılı yöntemlerle yeniden düzenledi. Dolmabahçe Sarayı'nın inşası, dönemin ekonomik gücünün en görkemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa tarzı yönetim reformlarıyla birlikte gelir toplama sistemlerinde de modernleşmeye gitti.
9. II. MAHMUD Modernleşme reformlarını hayata geçirirken hazine sistemini de yeniden yapılandırdı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp yeni bir ordu kurarken, bu değişimin finansmanını sağlayacak mali düzenlemelere gitti. Merkezi otoriteyi güçlendirme çabaları, devlet gelirlerinin daha etkin toplanmasını beraberinde getirdi.
8. III. AHMED Osmanlı tarihinin en gösterişli dönemlerinden biri olan Lale Devri'ne adını verdi. 27 yıllık saltanatında sanat, mimari ve eğlence hayatına büyük harcamalar yapıldı; lale bahçeleri ve saray şenlikleri dönemin zenginliğinin sembolü haline geldi. Hattat ve şair kimliğiyle de bilinen padişah, kültürel yatırımlarıyla hazinesini görünür kıldı. Patrona Halil İsyanı sonunda tahttan çekilmek zorunda kaldı.
7. I. AHMED On dört yaşında tahta çıkıp on dört yıl saltanat süren padişah, hem genç yaşı hem de uzun hükümdarlığıyla dikkat çekiyor. Sultanahmet Camii'nin yapımını üstlenmesi, dönemin ekonomik gücünün önemli bir göstergesi. Dindarlığıyla bilinen padişah, hazine yönetiminde de disiplinli bir yaklaşım sergiledi.
6. III. MURAD Saray hocalarına ve yakınlarına dağıttığı büyük gelirlerle tanınan padişah, dönemin bereketli hazine yapısını yansıtıyordu. Hoca Sadeddin Efendi gibi isimlere tahsis ettiği gelirler, devrin en zengin kişilerinin bile saraydan beslendiğini gösteriyor. Haraç defterlerini bizzat dağıttığı, saray çevresine cömert davrandığı anlatılan padişahlardan biri.
5. III. MEHMED Eğri Seferi'nde kazandığı büyük zaferle hem prestij hem de önemli miktarda ganimet elde etti. Saltanatı kısa sürmüş olsa da, bu sefer sırasında ele geçirilen kaleler ve savaş ganimetleri hazineye ciddi bir katkı sağladı. Annesi Safiye Sultan'ın da devlet işlerinde ve ekonomik kararlarda etkili olduğu bir dönemde tahtta bulundu. Cülus sırasında on dokuz kardeşini tahtın tehlikesine karşı boğdurtmasıyla da tarihe geçen padişah, döneminin mali kaynaklarını büyük ölçüde merkezi otoriteyi güçlendirmek için kullandı.
4. FATİH SULTAN MEHMET İstanbul'un fethiyle birlikte hem stratejik bir başkente hem de muazzam bir ekonomik merkeze kavuştu. Fetih sonrası ele geçirilen ganimetler ve yeniden canlandırılan ticaret yolları, hazineye büyük katkı sağladı. İstanbul'u yeniden imar ederken kurduğu vakıflar ve pazarlar, uzun vadeli gelir kaynakları yarattı. Genç yaşta tahta çıkan padişah, fetihleriyle imparatorluğun ekonomik temelini de genişletti.
3. II. ABDÜLHAMİD Osmanlı padişahları arasında tek "tüccar sultan" olarak biliniyor; şehzadeliğinden itibaren buğday, koyun ve boya ticaretiyle uğraştı. Danışmanlığını yaptığı Rum bankerlerle kurduğu ilişkiler sayesinde kişisel servetini büyük ölçüde kendi elleriyle yönetti. Devlet hazinesi ekonomik kriz yaşarken bile kendi kişisel serveti güçlü kalmayı başardı. Sürgün ve tahttan indirilme sonrasında mirası, yıllarca uluslararası hukuk davalarına konu oldu.
2. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 46 yıllık saltanatında imparatorluğun sınırlarını üç kıtaya yayarak vergi gelirlerini zirveye taşıdı. Macaristan'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş coğrafyadan gelen haraç ve ticaret gelirleri, dönemin en zengin hazinelerinden birini oluşturdu. Aynı zamanda hukuki düzenlemeleriyle "Kanuni" unvanını alan padişah, ekonomik istikrarı da güçlendirdi. Süleymaniye gibi devasa yapılar bu dönemin maddi gücünün somut kanıtları arasında sayılıyor.
1. YAVUZ SULTAN SELİM Mısır ve Suriye seferleriyle koca bir Memlük hazinesini Osmanlı topraklarına kattı. Rivayete göre hazineyi altınla doldurduktan sonra kapısını mühürleyip, "Bu hazineyi dolduran torunum kendi mührünü vursun, yoksa benim mührüm kalsın" diye vasiyet etti. Kendisinden sonra gelen hiçbir padişah bu hazineyi tam anlamıyla dolduramadığı için kapı yüzyıllarca Yavuz'un mührüyle kaldı. Sade bir yaşam süren, tek çeşit yemekle yetinen padişahın bu tutumluluğu, hazinesinin büyümesinde önemli rol oynadı.
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