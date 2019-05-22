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Toyota Corolla’nın seri üretimi bu yılın ilk aylarında başladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü Toshihiko Kudo, “Toyota Corolla’nın seri üretimine de bu yılın ilk aylarında başladık” dedi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:46
Toyota Corolla’nın seri üretimi bu yılın ilk aylarında başladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü Toshihiko Kudo, “Toyota Corolla’nın seri üretimine de bu yılın ilk aylarında başladık” dedi.



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü Toshihiko Kudo ve yönetimi her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu senede tekrarladı. Gerçekleşen iftar programına, Kudo’nun yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan ve protokol üyeleri katıldı.



“Bu yıl seri üretime geçecek”


Gerçekleşen iftar programına gelenlere teşekkürlerini sunan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Toshihiko Kado, “İftar davetimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim tekrardan hoş geldiniz. Ramazan ayının en basit anlamıyla açlık ve susuzluk kavramının tanımını yapabilirim. Aslında basit tarifinin çok ötesinde yüce bir ay insanlar bir araya gelip birbirlerine yardım ediyorlar aynı zamanda arkadaşlarla sık sık bir araya gelme fırsatlarının olduğunu gözlemledim. Komşunuz olarak bu iftar yemeğini düzenlemekten çok mutluyuz ve düzenlenen ramazan yemeğinde hepinizi burada görmekten çok mutluyuz. Bir araya gelmişken yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında da birkaç kelime söylememi beklediğinizi düşünüyorum. Hepinizin bildiği gibi C-HR modelimizin yanı sıra yeni çıkan Toyota Corolla’nın seri üretimine de bu yılın ilk aylarında başladık. Bu iki modelde kapasitemizin hemen hemen hepsini kullanıyoruz ve sadece ihracat yaptığımız pazarlarda değil Türkiye pazarında da gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bizim amacımız özellikle yüksek ihracatımızla sağladığımız katkıyı korumak üretim ve yüksek mühendislik kabiliyetlerimizi arttırarak deniz aşırı ülkeler arasında en iyi olarak kabul edilmek ve kalitemizi korumaktır. Konuşmamın sonunda başta sayın valim ve gelen konuklara davetimize geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum” dedi.



“Önemli bir yeri var”


Toyota’nın ilimizde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Sakarya Valisi Nayir, ”Bu mübarek Ramazan ayı içerisindeki programlarımızdan birisi olan ilimize değer katan Toyota’dan bütün ekip arkadaşlarımızla bir aradayız. Ramazanın bereketini, nimetini ve faziletini burada bir kere daha birlik beraberlik içerisinde hissetmiş olduk. Bizler ilimizin birçok yönüyle övünüyoruz ilimizin tarım, sanayi ve turizme ait değerleriyle övünüyoruz. Adımızı 148 ülkede yaşatabilecek ve yayabilecek tesis olarak Toyota’nın özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Üretimi ve üretimdeki kalitesiyle Sakarya’mıza kıymet katan bir yapı olduğundan ve bizim için gurur kaynağı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da 5 bin 800 çalışanı ile önemli bir istihdam oluşturuyor. İlimiz adına önemli saydığımız yatırımlardan bir tanesi burası. Bizleri buraya çağırdılar, burada birlikte olduk, buradaki çalışanları ile olan aile duygusu içine bizi de kattılar, çalışanlarla olan bu beraberlik iftarımız bizler gibi umarım onlarında hoşuna gitmiştir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:46
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