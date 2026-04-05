Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan ‘Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’ için geri sayım başladı. 9-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon, 5 kıta ve 32 ülkeden bisiklet sporcularını bir araya getirecek. ‘Yayladan denize bisikletle 13 ilçe’ mottosuyla düzenlenecek yarış, Mersin’in 13 ilçesini kapsayan 4 etapta yapılacak. Uluslararası bisiklet takviminde önemli organizasyonlar arasında gösterilen ‘Tour of Mersin’ spor turizmine katkı sunarken; Mersin’in doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımında da önemli rol oynuyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 9-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Tour of Mersin’ 4 etapta gerçekleştirilecek. ‘Tour of Mersin’ 13 ilçeyi kapsayarak hem sporculara zorlu parkurlar sunacak, hem de kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

SPORCULAR 4 GÜN BOYUNCA, YAYLADAN DENİZE UZANAN ETAPLARI PEDALLAYACAK

Yarışın ilk etabı 9 Nisan’da Anamur’dan başlayacak. Sporcular, 118 kilometrelik parkurda Aydıncık Gilindire Mağarası’nda bitiş çizgisine ulaşacak. 2. etap 10 Nisan’da Gülnar’dan başlayarak Mut ve Silifke üzerinden ilerleyecek ve Erdemli’de sona erecek. 126 kilometrelik bu etapta sporcular, yayladan denize uzanan manzaralar eşliğinde pedal çevirecek. Yarışın en zorlu bölümü olarak kabul edilen 3. etapta ise sporcular pedal çevirmeye 11 Nisan’da Tarsus’ta başlayacak. Çamlıyayla ilçesinden geçecek olan parkur, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası’nda tamamlanacak. 95 kilometrelik bu etap, yarışın ‘kraliçe etabı’ olarak öne çıkıyor.

'Tour of Mersin'in final etabı ise 12 Nisan'da kent merkezinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan yarışta sporcular Adnan Menderes Bulvarı'nda tur atarak, 124 kilometrelik parkurun ardından organizasyonu tamamlayacak. 4. gün ayrıca vatandaşlar, Özgecan Aslan Meydanı'nda kurulacak etkinlik alanında yarış heyecanına ortak olabilecek.

GÖKAYAZ: “MANZARALAR EŞLİĞİNDE, TARİHİ ESERLERİN GÖLGESİNDE ÇOK GÜZEL 4 ETAP BİZİ BEKLİYOR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde bu yıl 8’incisini düzenleyeceğimiz ‘Tour of Mersin’e çok az kaldı. Turumuz 4 etaptan oluşuyor. 13 ilçemizi kapsayan güzel bir organizasyon olacak. Mottomuzda olduğu gibi yayladan denize, çok güzel manzaralar eşliğinde, tarihi eserler gölgesinde 4 etap bizi bekliyor” dedi. Etapların detaylarını da paylaşan Gökayaz; Cumhurbaşkanlığı turundan sonra gerek federasyon, gerekse de otoriteler ve katılan sporcular tarafından ‘Tour of Mersin’in en iyi organizasyonlar arasında gösterildiğini ifade ederek, “Katılım da zaten bu yüzden çok iyi oluyor. Kaliteli sporcular geliyor. 8. Tour of Mersin’e 5 kıta, 32 ülkeden, yaklaşık 130 civarında sporcunun katılımı görünüyor, ama başvurular devam etmekte. Önümüzdeki haftaya kadar sayı mutlaka artacaktır. Çok güzel bir ortamda, kentimize ve ülkemize yakışır başarılı bir organizasyon geçireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Spor organizasyonlarının kentin tanıtımında büyük rol oynadığını da sözlerine ekleyen Gökayaz, “Başkanımız Vahap Seçer’in spora vizyoner bakış açısıyla hep dediği gibi, spor aslında bir araçtır. Diğer yaptığımız etkinliklerde olduğu gibi, spor sayesinde de birçok ülkeden insanları buraya topluyoruz. Mersin’in, hatta ülkemizin tanıtımını çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyona tüm Mersin halkını, komşularımızı, hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu güzel heyecanı birlikte yaşayalım” ifadelerine yer verdi.