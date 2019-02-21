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Tour of Antalya’nın ilk etabı tamamlandı

Antalya Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabı 21 ülkeden 28 takım ve 170 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:54
Tour of Antalya’nın ilk etabı tamamlandı

Antalya Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabı 21 ülkeden 28 takım ve 170 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İlk etabı, Hollandalı sporcu Mathieu Van Der Poel kazandı.


Uluslararası Bisiklet Birliği’nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, ‘Adrenalin Antalya’da yükseliyor’ sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışıyor.


Yarışın ilk etabı, 141 kilometrelik Köprülü Kanyon’dan başladı. Sporcular, bitiş alanına alkışlar eşliğinde ulaştı.


Hollandalı sporcu 24 yaşındaki Mathieu Van Der Poel, etabı 3 saat 26 dakika 45 saniye ile ilk sırada tamamladı. Genç sporcuyu, Adria Mobil ekibinden Sırbistan uyruklu Dusan Rajovic takip ederek ikinci oldu.


Üçüncülüğü ise, ‘Monkey Town A Block CT’ takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij elde etti.


Sporcuları tebrik etmek için ödül törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.


İlk etabı kazanmanın üzerilerindeki baskıyı aldığını söyleyen Poel, takımla beraber diğer etaba bakacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:54
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