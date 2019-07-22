0553 313 94 23

Touch Turkey Tour Türkiye Finali gerçekleşti

Touch Turkey Tour’un İstanbul etabı ve Türkiye Finalleri 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
Touch Turkey Tour Türkiye Finali gerçekleşti

Touch Turkey Tour’un İstanbul etabı ve Türkiye Finalleri 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Birincilik kürsüsüne çıkan isim İzmir finalistlerinden Sarp Eren Odabaş oldu.


Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinliklerden olan ve Nisan ayından bu yana Türkiye turu gerçekleştiren Touch Turkey Tour’un İstanbul etabı ve Türkiye Finalleri 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.


İstanbul elemelerine 76 sporcunun katıldığı yarışmada; sporcular parkur içerisinde sergiledikleri 25 saniyelik performanslarla İstanbul finalisti olmak için yarıştılar.


İstanbul elemelerinin ve finalistlerinin belirlenmesinin ardından, 21 Temmuz Pazar günü Türkiye Finali gerçekleşti. Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul etaplarının finalistlerinin yarıştığı şampiyona mücadele ve heyecan dolu görüntülere sebep oldu.


Heyecanın bir an olsun azalmadığı Touch Turkey Tour’da kürsüye çıkan isim İzmir finalistlerinden Sarp Eren Odabaş olurken; ikinci Haldun Harun Kepez ve üçüncü de Serhat Can oldu.


Parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan oluşturan bu yarışmanın şampiyonu olan Sarp Eren Odabaş, 4-5 Ekim tarihlerinde İtalya’nın Matera kentinde düzenlenecek Redbull Art Of Motion’a katılarak Türkiye’yi temsil edecek.


Hem İstanbul elemeleri hem de Türkiye Finali’nin gerçekleştiği etkinlikte katılımcılar ve Akmerkez ziyaretçileri parkur deneyiminin yanı sıra sponsor markaların çeşitli etkinlikleriyle de gün boyu keyifli vakit geçirdiler.


Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışmanın ilk etabı 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa’da, 18-19 Mayıs tarihlerinde Ankara’da, dijital platformlar üzerinden ise İzmir’de gerçekleşmişti. Ayrıca, bugüne dek gerçekleşen Touch Turkey Tour elemelerinin diğer etapları Instagram’da @touchturkeytour hesabından takip edilebilir.


Touch Turkey Tour’un İstanbul etabının ev sahipliğini Akmerkez sağlarken, Sportstv ve Power FM iletişim desteği verdi. Redbull, Medline Acil Sağlık Hizmetleri, Hayat Su, Chiboard, Noire Skateboard, Evophone distribütörlüğünde MI, Akmerkez Decathlon ve Acro Academy ise destek olan diğer markalar arasında yer alıyor.


Touch Turkey Tour nedir?


Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinliklerden Touch Turkey Tour, bir ebelemece oyununu konu alıyor. Aynı anda iki kişinin, yaklaşık 200 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde olacağı yarışmada, sporcular 25 saniye içinde birbirini ebelemeye çalışıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Isuzu 170 bininci aracını üretti
    1. Anadolu Isuzu 170 bininci aracını üretti
    2. Af yasası ceza indirimi ne zaman..
    3. CaseCampus Girişimcilik Programı, 75..
    4. Kendilerini polis olarak tanıtan gasp..
    5. Anadolu’nun en etkili 50 iş adamı..
    6. Metruk binada çıkan yangını itfaiye..
    7. Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5..
    8. Nevşehir Belediyesi, geleceğin..
    9. Gazoz şişelerini uyuşturucuyla..
    10. Edirne’deki kazada hayatını kaybeden..
    11. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    12. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    13. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    14. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    15. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    16. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    17. Şehitlik ve okulların bakımını..
    18. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    19. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    20. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    21. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    22. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    23. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    24. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    25. Beden kendini onarıyor
    26. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    27. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    28. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    29. İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar..
    30. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..