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Spor Tottenham'dan Davinson Sanchez için dev sorti teklifi belli oldu: 10 milyon euro olarak duyurdu
Spor

Tottenham'dan Davinson Sanchez için dev sorti teklifi belli oldu: 10 milyon euro olarak duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-17 15:01:00 - 2023-08-17 15:15:55
Tottenham'dan Davinson Sanchez için dev sorti teklifi belli oldu: 10 milyon euro olarak duyurdu

L'Équipe tarafından bildirildiği üzere Monaco, transfer dönemi bitmeden Tottenham defans oyuncusu Davinson Sánchez'i imzalamak için bir hamle yapmakla ilgileniyor. Teklifini duyurdu.

L'Équipe tarafından bildirildiği üzere Monaco, transfer dönemi bitmeden Tottenham defans oyuncusu Davinson Sánchez'i imzalamak için bir hamle yapmakla ilgileniyor.

Ligue 1 kulübü, önümüzdeki birkaç gün içinde 27 yaşındaki defans oyuncusu için bir teklif yapmayı şiddetle düşünüyor, Ancak Kolombiyalı defans oyuncusunu takip eden birkaç takımdan biri olmaya devam ediyor.

Monaco bu haliyle yarışı önde götürüyor. Londra'daki kontratının son yılına girmesiyle birlikte transfer artık an mesele. Galatasaray, Spurs tarafından 10 milyon euro'luk bir teklifin reddedildiğini gördü. Spartak Moskova ise oyuncu için 15 milyon avro artı ikramiye teklif etti. Chelsea tarafından desteklenen diğer Fransız tarafı Strasbourg da bu yaz Sanchez için bir hamle ile ilgileniyor.

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