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Tottenham uzatmalarda kazandı

Premier Lig'de Tottenham, 90+1'inci dakikada bulduğu golle konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:46
Tottenham uzatmalarda kazandı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Tottenham, aradığı golü 90+1'inci dakikada Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen ile buldu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 39'a çıkaran Tottenham, üçüncü sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Burnley ise 12 puanla 17'nci sırada kaldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:46
  1. Burnley
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Tottenham

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