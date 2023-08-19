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Spor Tottenham ile temasa geçildi! Beşiktaş'ta hedef Davinson Sanchez
Spor

Tottenham ile temasa geçildi! Beşiktaş'ta hedef Davinson Sanchez

Yeniakit Publisher
2023-08-19 14:58:00 -
Tottenham ile temasa geçildi! Beşiktaş'ta hedef Davinson Sanchez

Transferde vites arttıran Beşiktaş son olarak Tottenham forması giyen 27 yaşındaki başarılı savunmacı Davinson Sanchez'i gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer sezonuna sessiz başlayan ancak sonrasında hareketlenen Kara Kartal, son olarak kadrosuna Milot Rashica'yı dahil etti.

HEDEF SANCHEZ

Siyah beyazlılar, stoper transferi için atağa kalktı. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için çalışmalara başladı.

Tottenham ile temasa geçen Beşiktaş, transferin şartlarını masaya yatırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alan siyah beyazlılar transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Şenol Güneş, Amartey ve Colley ikilisinden memnun olmadığı için ismi tartışılmayacak bir ismin kadroya katılmasını bekliyor.

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2017 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Sanchez, kariyerinde 298 maçta forma giydi. 13 gol atarken 3 de asist yaptı. Tottenham formasıyla 206 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, Ajax, Atletico Nacional takımlarının da formasını giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez görev alan Sanchez rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

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