Tottenham-Everton maçı ne zaman saat kaç CANLI İZLE
Premier Lig'in 11.haftasında Tottenham ile Everton karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Tottenham Everton maçının saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
İngiltere Premier Lig'in 11.haftasında Tottenham ile Everton karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Tottenham-Everton maçı ne zaman saat kaç CANLI İZLE
Tottenham 15 Ekim Cumartesi günü Everton'ı konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Tottenham-Everton muhtemel 11’ler
Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son
Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Onana, Gueye, Iwobi; McNeil, Maupay, Gray